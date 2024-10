Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni innamorata, arriva la prima dedica social per Silvio Campara

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cuore disembra proprio sia tornato a battere. Mentre gli strascichi del suo matrimonio con Fedez continuano a far parlare anche per via di una separazione tutt’altro che pacifica, il nome ditorna a essere affiancato al suo quale discreto fidanzato capace di donarle ancora serenità . Ora, però, eccore un’attestazione d’amore tutt’altro che intima, postata com’è tra le storie Instagram e, dunque, ben visibile ai suoi 28 milioni di follower: una strofa dell’ultima canzone di Ghali, Niente panico, che risuona proprio comeal suo lui responsabile dei “battiti giusti del suo cuore”. “È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi. È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini” scrive, evidentemente coinvolta nel sentimento che le sta regalando nuove e bellissime emozioni.