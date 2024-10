Cammaroto: “Napoli, Simeone piace al Torino, su Kvara..” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “In questi giorni è in ebollizione il mercato del Napoli. Conte ci ha preso gusto e l’obiettivo è quello di completare la rosa a gennaio. Due o tre mosse di mercato per gli azzurri: in uscita potenzialmente 4-5 nomi. Stiamo parlando di Mario Rui, che è fuori dai piani. Occhio a Juan Jesus, che è destinato a partire forse a giugno, ma potrebbe esserci un anticipo, visto che l’agente ha buoni rapporti con l’Arabia. Skriniar vuole lasciare il PSG ed è ai margini, su di lui c’è la Juve, ma Conte ha già raddrizzato le antenne. Terzotemponapoli.com - Cammaroto: “Napoli, Simeone piace al Torino, su Kvara..” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Emanuele, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “In questi giorni è in ebollizione il mercato del. Conte ci ha preso gusto e l’obiettivo è quello di completare la rosa a gennaio. Due o tre mosse di mercato per gli azzurri: in uscita potenzialmente 4-5 nomi. Stiamo parlando di Mario Rui, che è fuori dai piani. Occhio a Juan Jesus, che è destinato a partire forse a giugno, ma potrebbe esserci un anticipo, visto che l’agente ha buoni rapporti con l’Arabia. Skriniar vuole lasciare il PSG ed è ai margini, su di lui c’è la Juve, ma Conte ha già raddrizzato le antenne.

Il Napoli attuale visto da Cammaroto. E il prossimo mercato… - Il Comandante Conte ha tracciato la rotta: “Road to the title”… P. Rimarrà invece Ngonge. Adesso aspettiamo il ritorno in campo e ci sarà da divertirsi. Antonio Conte si sta confermando l’uomo della svolta e la sua parabola calcistica insegna che quando agguanta il primo posto, poi difficilmente lo molla. (Terzotemponapoli.com)

Cammaroto : “Napoli - l’idea è fare un’operazione in difesa” - Piace anche Singo, ma è una pista difficile, perché il Monaco non vuole cedere, per questo il Napoli segue Dorgu. Ngonge potrebbe essere il vice Kvaratskhelia: si è mosso bene e può essere una valida alternativa. Il Napoli può fare una mossa anche in vista della prossima stagione: il futuro vice Lukaku. (Terzotemponapoli.com)

Cammaroto : “Il Napoli arriva a Torino con fiducia” - Mi aspetto miglioramenti sul fronte McTominay e Gilmour. Immagino il caos, per colpa di alcuni che probabilmente non sono nemmeno tifosi. Juventus-Napoli? E’ stata una settimana strana, il Napoli a Cagliari ha vinto 4-0 e i risultati fanno la differenza. Si parla di Sarri e Terzic. A Milano, si va verso l’esonero di Fonseca, che aveva già il destino segnato. (Terzotemponapoli.com)