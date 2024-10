Thesocialpost.it - Cagliari, tir incastrato nella porta: ore di panico e caos

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Disavventura a, ieri mattina, 10 ottobre, per un autista di un tir rimastodi S’Avanzada, nel quartiere di Castello. Il conducente, probabilmente poco pratico della zona, ha tentato di attraversare l’anticadopo aver svoltato dalla rotonda dei Giardini Pubblici verso via Ubaldo Badas. Ma qualcosa è andato storto. Una volta all’interno del passaggio, il tir è rimasto bloccato, incapace di muoversi.Leggi anche: Ex calciatoreAndrea Capone morto in hotel: autopsia fatta, fatale la caduta Traffico in tilt per circa un’ora Il traffico è andato subito in tilt. Per circa un’ora, le auto in entrambe le direzioni sono rimaste ferme. Chi proveniva da piazza Indipendenza ha dovuto cambiare rotta, dirigendosi verso viale Buon Cammino. Stessa sorte per chi scendeva da viale Buon Cammino, costretto a girare per evitare l’ingorgo.