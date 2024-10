Botte e minacce, poi l'estorsione: "Dammi 60 euro e ti riporto il telefono". Condannato ex fidanzato violento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calci e pugni alla ex fidanzata per strapparle il cellulare. In primo grado si salva con una condanna derubricata in furto, percosse ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma in appello arriva la stangata.Secondo i giudici, infatti, “va accolto l’appello del Procuratore Generale e per Perugiatoday.it - Botte e minacce, poi l'estorsione: "Dammi 60 euro e ti riporto il telefono". Condannato ex fidanzato violento Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calci e pugni alla ex fidanzata per strapparle il cellulare. In primo grado si salva con una condanna derubricata in furto, percosse ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma in appello arriva la stangata.Secondo i giudici, infatti, “va accolto l’appello del Procuratore Generale e per

