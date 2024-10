Lanazione.it - Asfaltature, piano comunale fino al 2028

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un milione e mezzo di euro per cinque anni,al, per la manutenzione delle strade cittadine. È lo stanziamento previsto dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune per i lavori di asfaltatura delle strade della città. Si inizia, per il 2024, con la prima parte dei lavori di riqualificazione e pavimentazione in alcune strade cittadine, come da delibera approvata dalla giunta su proposta dell’assessore Massimo Bianchini. "Una particolare attenzione – commenta l’assessore Bianchini – alle strade cittadine, per garantire massima sicurezza ai cittadini e turisti, e decoro urbano. Si inaugura un nuovo metodo di lavoro con una programmazione pluriennale per dare continuità alla manutenzione, con un investimento rilevante non solo per il 2024, maal. Interverremo progressivamente su tutta la possibile rete stradale cittadina".