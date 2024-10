Thesocialpost.it - Alan Camsell, la straordinaria storia del portiere 90enne. Che gioca ogni fine settimana

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Avete mai sentito parlare di? No? Beh, non preoccupatevi, non siete i soli! Eppure, la suaè una di quelle che solo il calcio sa raccontare: un’epopea romantica fatta di passione e anni, tanti anni!, soprannominato “il” (anche se ne ha “solo” 88), è il protagonista di un’incredibile avventura sui campi del Galles del Nord, dove difende con grintai pali del Penrhyn Bay Stollers FC. Arzillo? Di più, un prodigio! Dimenticate i “nonni sprint”,è ben oltre. Porta splendidamente le sue quasi 90 primavere e non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. “Ultimamente mi sono reso conto che sto diventando un po’ lento”, confessa con il sorriso. “La palla mi passa sotto quando mi sto ancora tuffando. E allora? In fondo è solo divertente”.