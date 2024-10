Agatha All Along, il cast condivide foto spoiler dopo lo scioccante quinto episodio! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Agatha All Along, il cast condivide foto spoiler dopo lo scioccante quinto episodio! Il quinto episodio di Agatha All Along è stato decisamente movimentato per un paio di motivi. Non solo è stata rivelata la vera identità del personaggio interpretato da Joe Locke in una tesa scena finale, ma abbiamo anche perso un altro membro della congrega a causa dei pericoli della Strada delle Streghe. Durante la prova di Agatha (Kathryn Hahn), la protagonista viene posseduta dallo spirito di sua madre, che ha ucciso secoli prima. Nel tentativo di salvare Agatha, Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) usa il suo potere di protezione per costringere il fantasma a uscire dal suo corpo, ma Agatha inavvertitamente prosciuga i poteri della sua compagna, togliendole la vita. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)All, illo! IldiAllè stato decisamente movimentato per un paio di motivi. Non solo è stata rivelata la vera identità del personaggio interpretato da Joe Locke in una tesa scena finale, ma abbiamo anche perso un altro membro della congrega a causa dei pericoli della Strada delle Streghe. Durante la prova di(Kathryn Hahn), la protagonista viene posseduta dallo spirito di sua madre, che ha ucciso secoli prima. Nel tentativo di salvare, Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) usa il suo potere di protezione per costringere il fantasma a uscire dal suo corpo, mainavvertitamente prosciuga i poteri della sua compagna, togliendole la vita.

Agatha All Along : gli easter egg e i riferimenti del quinto episodio - Dal momento che indossa una maglietta rossa e una fascia blu, l’abbinamento di colori riprendere esattamente Wiccan di Billy Kaplan come lo vediamo nei fumetti e ovviamente sono intenzionali. Inoltre, conferma anche che Teen stesso non è il figlio di Agatha, come inizialmente teorizzato, ma è comunque il figlio di una strega famosa… Fante di Bastoni Lilia fa riferimento a un’altra carta dei ... (Cinefilos.it)