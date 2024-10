Scopri cosa c'è al cinema: la programmazione nelle sale di Lecco e provincia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una settimana in cui, nelle sale lecchesi, a farla da padrone sarà Vermiglio di Maura Delpero, il film che si è aggiudicato il Leone d'argento-Gran premio della Giuria al Festival di Venezia. Ancora presenti in alcuni cinema il nuovo Joker e Beetlejuice Beetlejuice. Spazio alle rassegne di Leccotoday.it - Scopri cosa c'è al cinema: la programmazione nelle sale di Lecco e provincia Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una settimana in cui,lecchesi, a farla da padrone sarà Vermiglio di Maura Delpero, il film che si è aggiudicato il Leone d'argento-Gran premio della Giuria al Festival di Venezia. Ancora presenti in alcuniil nuovo Joker e Beetlejuice Beetlejuice. Spazio alle rassegne di

