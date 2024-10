Salerno, nuovi orari per la Biblioteca Provinciale in via Laspro: aperta fino alle 19:30 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con il provvedimento n. 100908 del 4 ottobre 2024, il settore Reti e Sistemi Culturali della Provincia di Salerno ha disposto una modifica agli orari di apertura della Biblioteca Provinciale. A partire dal 14 ottobre 2024, la struttura sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:30. Il consigliere Provinciale delegato alla cultura, Francesco Morra, ha sottolineato l’importanza della Biblioteca, la più antica d’Italia, fondata nel 1843, con “un patrimonio librario molto importante di oltre trecentomila titoli, tra i quali volumi rari e pregiati come pergamene, manoscritti, incunaboli e cinquecentineche“. Oltre ai tradizionali servizi di prestito, consultazione e informazioni bibliografiche, la Biblioteca di via Valerio Laspro offre un fondamentale spazio di studio per i giovani. Zon.it - Salerno, nuovi orari per la Biblioteca Provinciale in via Laspro: aperta fino alle 19:30 Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con il provvedimento n. 100908 del 4 ottobre 2024, il settore Reti e Sistemi Culturali della Provincia diha disposto una modifica aglidi apertura della. A partire dal 14 ottobre 2024, la struttura sarÃal pubblico dal lunedì al venerdì, d9:0019:30. Il consiglieredelegato alla cultura, Francesco Morra, ha sottolineato l’importanza della, la più antica d’Italia, fondata nel 1843, con “un patrimonio librario molto importante di oltre trecentomila titoli, tra i quali volumi rari e pregiati come pergamene, manoscritti, incunaboli e cinquecentineche“. Oltre ai tradizionali servizi di prestito, consultazione e informazioni bibliografiche, ladi via Valeriooffre un fondamentale spazio di studio per i giovani.

