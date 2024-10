Rinnovo Kvaratskhelia: summit decisivo dopo Milan-Napoli. La richiesta dell’agente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Rinnovo di Kvaratskhelia è in bilico, ma un incontro tra Manna e l’agente dopo la sfida contro il Milan potrebbe sbloccare la trattativa. Il Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è diventato un vero e proprio intrigo in casa Napoli. Il talento georgiano, ormai idolo dei tifosi, non ha ancora trovato l’accordo per prolungare il suo contratto, ma l’appuntamento fissato dopo la partita contro il Milan potrebbe essere il momento giusto per risolvere la questione. La situazione è complessa, ma sia il club che l’entourage del giocatore vogliono trovare una soluzione che possa soddisfare tutti e garantire la permanenza del numero 77 all’ombra del Vesuvio. Il legame di Kvaratskhelia con Napoli Nonostante le incertezze sul Rinnovo, Kvaratskhelia ha ribadito il suo forte legame con Napoli e i suoi tifosi in una intervista rilasciata a Fifa.com. Napolipiu.com - Rinnovo Kvaratskhelia: summit decisivo dopo Milan-Napoli. La richiesta dell’agente Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildiè in bilico, ma un incontro tra Manna e l’agentela sfida contro ilpotrebbe sbloccare la trattativa. Ildi Khvichaè diventato un vero e proprio intrigo in casa. Il talento georgiano, ormai idolo dei tifosi, non ha ancora trovato l’accordo per prolungare il suo contratto, ma l’appuntamento fissatola partita contro ilpotrebbe essere il momento giusto per risolvere la questione. La situazione è complessa, ma sia il club che l’entourage del giocatore vogliono trovare una soluzione che possa soddisfare tutti e garantire la permanenza del numero 77 all’ombra del Vesuvio. Il legame diconNonostante le incertezze sulha ribadito il suo forte legame cone i suoi tifosi in una intervista rilasciata a Fifa.com.

