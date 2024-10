PAGELLE ITALIA-BELGIO 2-2: Cambiaso decisivo, Pellegrini condiziona la partita (Di giovedì 10 ottobre 2024) PAGELLE e tabellino di ITALIA-BELGIO, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Nations League Cambiaso (LaPresse) – calciomercato.itITALIA Donnarumma 5,5 Di Lorenzo 6 Bastoni 5,5 Calafiori 6 TOP Cambiaso 7: insieme a Dimarco il migliore e soprattutto il più decisivo in entrambe i gol. Il primo lo segna, il secondo è un tap-in di Retegui che arriva da un suo tiro insidioso. Poi ovviamente una prestazione completa, nel primo tempo sembrava gli potesse riuscire tutto. Frattesi 7. Dal 90? Bellanova Ricci 6. Dal 70? Fagioli sv Tonali 5,5. Dall’80’ Pisilli sv Dimarco 7. Dal 70? Udogie 6 FLOP Pellegrini 4,5: inutile girarsi intorno. Una partita totalmente cambiata dalla sua ingenuità. Non è proprio un momento fortunato per lui. Retegui 7. Dall’80’ Raspadori sv CT: Spalletti 6,5 BELGIO Casteels 5,5 Debast 5,5 Faes 6 Theate 6. Calciomercato.it - PAGELLE ITALIA-BELGIO 2-2: Cambiaso decisivo, Pellegrini condiziona la partita Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)e tabellino di, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Nations League(LaPresse) – calciomercato.itDonnarumma 5,5 Di Lorenzo 6 Bastoni 5,5 Calafiori 6 TOP7: insieme a Dimarco il migliore e soprattutto il piùin entrambe i gol. Il primo lo segna, il secondo è un tap-in di Retegui che arriva da un suo tiro insidioso. Poi ovviamente una prestazione completa, nel primo tempo sembrava gli potesse riuscire tutto. Frattesi 7. Dal 90? Bellanova Ricci 6. Dal 70? Fagioli sv Tonali 5,5. Dall’80’ Pisilli sv Dimarco 7. Dal 70? Udogie 6 FLOP4,5: inutile girarsi intorno. Unatotalmente cambiata dalla sua ingenuità. Non è proprio un momento fortunato per lui. Retegui 7. Dall’80’ Raspadori sv CT: Spalletti 6,5Casteels 5,5 Debast 5,5 Faes 6 Theate 6.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tanti rimpianti all’Olimpico - il Belgio riacciuffa l’Italia dopo l’espulsione di Pellegrini - Si è chiusa da pochi istanti la sfida dell’Olimpico tra Italia e Belgio, terminata sul risultato di 2-2 Partite dai due volti quella che è terminata da una manciata di secondi all’Olimpico tra Italia e Belgio. L’Italia disegna calcio e trova il meritato raddoppio con Retegui al 24‘, prima della rimonta del Belgio che prima al 42’ accorcia le distanze con De Cuyper, salvo poi impattare la sfida ... (Calciomercato.it)

L’Italia pareggia 2-2 col Belgio : match spaccato in due dall’espulsione di Pellegrini - azzurri rimontati - Continua a leggere . L'Italia pareggia 2-2 col Belgio all'Olimpico di Roma, nel terzo incontro del girone di Nations League: gli azzurri restano primi a quota 7 punti, davanti alla Francia vittoriosa su Israele. Da lì c'è stata la reazione del Belgio, che si è portata a casa il pari in rimonta. Il match è stato spaccato in due dall'espulsione di Pellegrini, quando la squadra di Spalletti era in ... (Fanpage.it)

Italia-Belgio - le pagelle di CM : Retegui in stato di grazia - Pellegrini guastafeste. Ricci - ciak si gira - Italia-Belgio 2-2 ITALIA Donnarumma 6: Può poco sui due gol, non è chiamato a parate decisive. Di Lorenzo 5.5: non precisissimo in marcatura... (Calciomercato.com)