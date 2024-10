Mozione delle opposizioni su Stellantis, governo senza coraggio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le opposizioni presentano la loro Mozione su Stellantis. "Il governo in questi mesi non ha avuto il coraggio di avanzare a Stellantis alcune richieste semplici e chiare. Nella nostra Mozione chiediamo", tra le altre cose, "la predisposizione di un pacchetto di iniziative a supporto della filiera produttiva automotive"; l'interruzione del processo di spinta alla delocalizzazione degli investimenti dei fornitori; la cessazione del ricorso al lavoro somministrato; un piano di assunzioni per determinare un necessario cambio generazionale; il mantenimento in Italia dei settori della progettazione". Così i leader di Pd, 5s, Avs e Azione, secondo cui "è il momento di cambiare atteggiamento". Quotidiano.net - Mozione delle opposizioni su Stellantis, governo senza coraggio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lepresentano la lorosu. "Ilin questi mesi non ha avuto ildi avanzare aalcune richieste semplici e chiare. Nella nostrachiediamo", tra le altre cose, "la predisposizione di un pacchetto di iniziative a supporto della filiera produttiva automotive"; l'interruzione del processo di spinta alla delocalizzazione degli investimenti dei fornitori; la cessazione del ricorso al lavoro somministrato; un piano di assunzioni per determinare un necessario cambio generazionale; il mantenimento in Italia dei settori della progettazione". Così i leader di Pd, 5s, Avs e Azione, secondo cui "è il momento di cambiare atteggiamento".

