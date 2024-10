Meloni riceve Zelensky a Roma, al via l'incontro bilaterale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Villa Doria Pamphili a Roma, accolto dalla premier Giorgia Meloni. Dopo un caloroso abbraccio tra i due presidenti all'esterno del Casino del Bel Respiro, Zelensky è stato salutato dal picchetto d'onore dei Lancieri di Montebello. Al termine dell'esecuzione degli inni nazionali, al via l'incontro bilaterale. Quella di Roma è la terza tappa, dopo Londra e Parigi, del tour in Europa del presidente dell'Ucraina. Domani Zelensky incontrerà il Papa in Vaticano e il cancelliere Scholz a Berlino. Quotidiano.net - Meloni riceve Zelensky a Roma, al via l'incontro bilaterale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a Villa Doria Pamphili a, accolto dalla premier Giorgia. Dopo un caloroso abbraccio tra i due presidenti all'esterno del Casino del Bel Respiro,è stato salutato dal picchetto d'onore dei Lancieri di Montebello. Al termine dell'esecuzione degli inni nazionali, al via l'. Quella diè la terza tappa, dopo Londra e Parigi, del tour in Europa del presidente dell'Ucraina. Domaniincontrerà il Papa in Vaticano e il cancelliere Scholz a Berlino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky in Italia - l’incontro a Roma con la premier Meloni e Papa Francesco - Volodymyr Zelensky arriverà in Italia giovedì 10 ottobre e atterrerà a Roma, dove incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 30. È la terza volta che il Papa e Zelensky si incontrano, dopo l’udienza in Vaticano del 13 maggio 2023, e dopo l’incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. (Open.online)

Zelensky a Roma vedrà Giorgia Meloni e anche Papa Francesco : armi e fine della guerra tra i temi sul tavolo - Domani a Roma è prevista una visita istituzionale del leader ucraino Zelensky. Vedrà la premier Giorgia Meloni. E' uno dei vertici più importanti della settimana considerato... (Ilmattino.it)

La visita di Zelensky a Roma per incontrare Giorgia Meloni - L’Ucraina ha bisogno di sostegno diplomatico e di armi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky comincia il suo tour europeo dopo che il vertice del gruppo di Ramstein è saltato a causa dell’assenza del presidente americano Joe Biden, impegnato a fronteggiare l’emergenza dell’uragano Milton. «Stiamo preparando il secondo summit della pace» nelle prossime settimane, ha fatto sapere. (Linkiesta.it)