Lucia, morta in auto a San Severo. I risultati delle perizie: “Velocità bassa e liquido infiammabile dentro” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono state effettuate le perizie sulla Fiat 500 a bordo della quale è morta Lucia Salcone, la 47enne di San Severo: "bassa velocità e tracce di liquido infiammabile all'interno". Il marito indagato per omicidio volontario. Fanpage.it - Lucia, morta in auto a San Severo. I risultati delle perizie: “Velocità bassa e liquido infiammabile dentro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono state effettuate lesulla Fiat 500 a bordo della quale èSalcone, la 47enne di San: "velocità e tracce diall'interno". Il marito indagato per omicidio volontario.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lucia Salcone morta nell’auto in fiamme : il sospetto dell’incidente simulato dal marito - Stamattina sono cominciati i rilievi sull’auto carbonizzata della coppia. La procura di Foggia ha il sospetto che l’incidente avvenuto a fine settembre sulla SP13, tra San Severo e Castelnuovo della Daunia, sia stata una messinscena dell’uomo. Continua a leggere . Il marito Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo, è indagato per omicidio volontario. (Fanpage.it)

Caso Lucia Salcone - morta in un incidente stradale a Foggia. L’autopsia non scioglie i dubbi : disposti gli esami tossicologici - Ma a seguito di alcuni elementi emersi nel corso delle indagini qualcosa non quadra. La donna è rimasta vittima in un incidente questo 27 settembre, avvenuto sulla provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia. Dovranno esser fatti degli esami tossicologici e accertamenti sul blocco cuore-polmoni per verificare se Lucia Salcone abbia respirato i fumi sprigionatisi dal rogo ... (Open.online)

Come è morta Lucia Salcone : autopsia svela colpo in testa - perquisita la casa dove viveva col marito indagato - Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone: l'autopsia ha rivelato un colpo alla testa. Si indaga sul marito, perquisita l'abitazione della coppia. (Notizie.virgilio.it)