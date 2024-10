Juventus | infortunio Koopmeiners frattura alla seconda costa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arriva l’esito degli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista della, Teun, e non si tratta di buone notizie per l’olandese e per i bianconeri: “lievemente scomposta dellaanteriore destra” è il responso e starà lontano dai campi per un po’. “Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in basesintomatologia”, si legge nella nota sul centrocampista che era uscito al 45? contro il Cagliari e che è tornato a casa dopo la convocazione iniziale dell’Olanda.SportFace.