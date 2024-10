Infortunio Meret, cosa filtra sul recupero e su Empoli-Napoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto sulle condizioni di Alex Meret, out per Infortunio muscolare: le ultime sulle condizioni e su Empoli-Napoli Alex Meret si è infortunato in Juventus-Napoli a causa di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Un problema che lo terrà fuori uso ancora per un po’ secondo le ultime notizie rilasciate da Sky Sport. Infatti, il portierone azzurro non sta ancora benissimo e in vista della prossima gara di campionato in programma il 20 ottobre potrebbe esserci ancora Caprile a difendere i pali. Meret potrebbe rivedersi alla prima in casa contro il Lecce, match valido per la nona giornata di Serie A. Successivamente il calendario del Napoli propone Milan, Atalanta e Inter. Insomma, Conte vorrà avere a disposizione il campione d’Europa per le gare che contano. In questo frangente, con Meret infortunato, Caprile è riuscito a distinguersi molto bene. Spazionapoli.it - Infortunio Meret, cosa filtra sul recupero e su Empoli-Napoli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto sulle condizioni di Alex, out permuscolare: le ultime sulle condizioni e suAlexsi è infortunato in Juventus-a causa di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Un problema che lo terrà fuori uso ancora per un po’ secondo le ultime notizie rilasciate da Sky Sport. Infatti, il portierone azzurro non sta ancora benissimo e in vista della prossima gara di campionato in programma il 20 ottobre potrebbe esserci ancora Caprile a difendere i pali.potrebbe rivedersi alla prima in casa contro il Lecce, match valido per la nona giornata di Serie A. Successivamente il calendario delpropone Milan, Atalanta e Inter. Insomma, Conte vorrà avere a disposizione il campione d’Europa per le gare che contano. In questo frangente, coninfortunato, Caprile è riuscito a distinguersi molto bene.

Napoli - Meret a due facce : l'infortunio è alle spalle - ma il rinnovo è lontano - Un epilogo che tutti vogliono evitare: a cominciare dal club partenopeo. In effetti, squadra che vince non si cambia, e questa non è proprio una buona notizia per i rincalzi di una squadra che mai come quest'anno ha una panchina lunga e profonda senza neanche potersela giocare nel triplo impegno settimanale. (Sport.quotidiano.net)

Infortunio Meret - novità sui tempi di recupero : la data del rientro - Si tratta di una distrazione all’adduttore della coscia sinistra. Intanto, stando a quanto afferma il Corriere del Mezzogiorno, ci sono importanti novità sul rientro di Meret: sta puntando al primo match subito dopo la sosta. L’estremo difensore ha subito un solo gol, contro il Como, mantenendo la porta inviolata in 3 gare su 4. (Spazionapoli.it)

Infortunio Meret - l’annuncio in radio sul ritorno in campo : “Me lo ha svelato il portiere” - itDi seguito, quanto rivelato dal giornalista Marcello Calvano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ieri in mixed zone ho incontrato Meret e l’ho trovato sereno e m’ha fatto capire che dopo la sosta ritornerà a disposizione della squadra”. Torna il sorriso in casa Napoli: un entusiasmo che non si respirava da mesi, merito anche del primo posto in classifica in solitaria conquistata dopo la ... (Spazionapoli.it)