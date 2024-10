Il governo del Turkmenistan non dà il permesso di viaggiare alla squadra | annullata amichevole con Malta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’internazionale dicontro ilè statadopo che ildellaospite ha negato ildi. Secondo quanto si legge in una nota ufficiale sul sito della federazione maltese, la Federazione calcistica dell’ex repubblica sovietica non è infatti riuscita a ottenere dalle autorità del Paese l’autorizzazione necessaria per recarsi a. L’era stata approvata dFifa, dUefa e dConfederazione asiatica, che hanno tutte cercato di intervenire per sbloccare la situazione di stallo, senza successo. Ildelnon dà ildiconSportFace.