Grifone, pezzo da novanta. Il "gioiello" Possenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Grosseto ha il giocatore con il valore di mercato più alto nei nove gironi di serie D. Lo riporta il "Notiziario del Calcio" che afferma, secondo transfermarkt, che il difensore Marcello Possenti, ultimo acquisto in casa biancorossa, vale 225mila euro davanti a Tommaso Carcani (Montevarchi) 200mila, Lorenzo Paramatti (Flaminia) 200mila. Federico Russo (Livorno ) 200mila e Giacomo Risaliti (Livorno ) 200 mila. Ma tutto questo non fa classifica e il concetto è stato espresso bene dal giovane Mattia Marchi al termine della gara vittoriosa con la Sangiovannese: "Da ora abbiamo un solo obiettivo: c’è stata la pressione, ma noi stati bravi e ci siamo rialzati, soprattutto dal punto di vista del morale. Siamo stati forti mentalmente e con il lavoro dobbiamo andare avanti per la nostra strada". Sport.quotidiano.net - Grifone, pezzo da novanta. Il "gioiello" Possenti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Grosseto ha il giocatore con il valore di mercato più alto nei nove gironi di serie D. Lo riporta il "Notiziario del Calcio" che afferma, secondo transfermarkt, che il difensore Marcello, ultimo acquisto in casa biancorossa, vale 225mila euro davanti a Tommaso Carcani (Montevarchi) 200mila, Lorenzo Paramatti (Flaminia) 200mila. Federico Russo (Livorno ) 200mila e Giacomo Risaliti (Livorno ) 200 mila. Ma tutto questo non fa classifica e il concetto è stato espresso bene dal giovane Mattia Marchi al termine della gara vittoriosa con la Sangiovannese: "Da ora abbiamo un solo obiettivo: c’è stata la pressione, ma noi stati bravi e ci siamo rialzati, soprattutto dal punto di vista del morale. Siamo stati forti mentalmente e con il lavoro dobbiamo andare avanti per la nostra strada".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Grifone è in ripresa: "Rivoluzione" riuscita - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Us Grosseto, il punto dopo la 5ª giornata. Riscatto immediato dopo Livorno. Ora serve continuità - Il derby casalingo contro la Sangio, valevole per la 5ª giornata del girone E di Serie, ha visto prevalere il Grifone sul Marzocco per 2 a 0. Un risultato mai in discussione, vista la sterilità offens ... (grossetosport.com)

Grande derby oggi allo stadio Zecchini. Il Grifone va all’assalto della Sangiovannese - Mister Malotti carica la sua squadra: "Sono sicuro che i miei ragazzi siano mentalmente pronti per riprendere il campionato" ... (lanazione.it)