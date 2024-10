Giornata mondiale salute mentale: Toscana si illumina di verde (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giornata mondiale salute mentale: Toscana si illumina di verde Giornata mondiale salute mentale: Toscana si illumina di verde con convegni, incontri, camminate e consulenze psicologiche: sono numerose le iniziative organizzate in Toscana in occasione della Giornata mondiale della salute mentale giovedì 10 ottobre. Asl Toscana sud est propone un convegno sulla rete della salute mentale assieme all’Università di Siena sulle pratiche e le politiche della salute mentale, con un particolare focus sulle reti tra tutti gli attori che si occupano della materia. L’ospedale di Nottola invece offre consulenze psicologiche negli ambulatori ospedalieri e al consultorio Valdichiana e un colloquio psichiatrico nell’ambulatorio ospedaliero. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sidisidicon convegni, incontri, camminate e consulenze psicologiche: sono numerose le iniziative organizzate inin occasione delladellagiovedì 10 ottobre. Aslsud est propone un convegno sulla rete dellaassieme all’Università di Siena sulle pratiche e le politiche della, con un particolare focus sulle reti tra tutti gli attori che si occupano della materia. L’ospedale di Nottola invece offre consulenze psicologiche negli ambulatori ospedalieri e al consultorio Valdichiana e un colloquio psichiatrico nell’ambulatorio ospedaliero.

