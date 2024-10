Ilrestodelcarlino.it - Delitto Balani, ultimo atto. La nuova perizia non basta. Rossi resta all’ergastolo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) dall’inviata Ha ascoltato il verdetto immobile, senza tradire la minima emozione. Esattamente come aveva f17 anni fa, ai tempi della prima condanna. Andrea, il commercialista bolognese di 62 anniper l’omicidio della sua cliente Vitalina, ieri ha guardato fisso davanti a sé mentre i giudici della Corte d’appello di Perugia leggevano la sentenza con cui è stata respinta l’istanza di revisione e confermata la condanna alla massima pena. Si è sciolto solo dopo, quando ha abbracciato i tre figli presenti in aula. "Grazie, grazie", ha detto piangendo mentre loro cercavano di consolare il loro papà. Poco prima, durante l’udienza,aveva preso la parola per alcune dichiarazioni spontanee: "Voglio manifestare la fiducia che ho sempre continuato a nutrire nelle istituzioni. Ho tanta fiducia, assoluta.