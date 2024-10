Come finisce il film Il giorno sbagliato: Rachel impara la lezione… (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel finale del film Il giorno sbagliato, Rachel riesce a uccidere Tom, il protagonista disturbato e violento, durante un violento scontro in casa sua, proteggendo sé stessa e suo figlio. Dopo aver vissuto ore di terrore a causa della furia cieca dell’uomo, la donna finalmente riesce a liberarsi della sua minaccia. Nel corso della pellicola, a cui abbiamo dedicato una recensione, Tom si rivela essere un uomo mentalmente instabile, segnato da traumi personali e professionali. Il suo incontro casuale con Rachel, una madre divorziata che lo provoca accidentalmente durante una lite stradale, diventa la scintilla che scatena una spirale di violenza incontrollata. Tom inizia a perseguitare Rachel, distruggendo tutto ciò che le è caro, dal lavoro alle relazioni personali. Cinemaserietv.it - Come finisce il film Il giorno sbagliato: Rachel impara la lezione… Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel finale delIlriesce a uccidere Tom, il protagonista disturbato e violento, durante un violento scontro in casa sua, proteggendo sé stessa e suo figlio. Dopo aver vissuto ore di terrore a causa della furia cieca dell’uomo, la donna finalmente riesce a liberarsi della sua minaccia. Nel corso della pellicola, a cui abbiamo dedicato una recensione, Tom si rivela essere un uomo mentalmente instabile, segnato da traumi personali e professionali. Il suo incontro casuale con, una madre divorziata che lo provoca accidentalmente durante una lite stradale, diventa la scintilla che scatena una spirale di violenza incontrollata. Tom inizia a perseguitare, distruggendo tutto ciò che le è caro, dal lavoro alle relazioni personali.

