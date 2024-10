Cieli italiani illuminati dall’Aurora Boreale, le spettacolari immagini del fenomeno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tantissime le segnalazioni dello spettacolare fenomeno che oggi giovedì 10 ottobre ha illuminato i Cieli della sera con splendenti colori rossi. Tutto merito di una tempesta solare ha colpito il nostro pianeta. Fanpage.it - Cieli italiani illuminati dall’Aurora Boreale, le spettacolari immagini del fenomeno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tantissime le segnalazioni dello spettacolareche oggi giovedì 10 ottobre ha illuminato idella sera con splendenti colori rossi. Tutto merito di una tempesta solare ha colpito il nostro pianeta.

