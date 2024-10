Inter-news.it - Barella, c’è una data per il rientro! Nuovo giorno di lavoro all’Inter – Sky

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua la preparazione dell’Inter ad Appiano Gentile durante la sosta per le Nazionali.allenamento mattutino per la squadra nerazzurra, caratterizzato ancora dalpersonalizzato di Buchanan e. Per quest’ultimo, come riferito da Sky Sport, c’è una novità suldicon il gruppo. A– Anche questa mattina l’Inter si è riunita in allenamento ad Appiano Gentile, dove Simone Inzaghi ha lavorato con i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali. Sono dodici i calciatori assente, e sette di questi scenderanno in campo tutti i oggi, compreso il capitano Lautaro Martinez con l’Argentina. Per i due che lavorano ancora a parte, ci sono importanti novità in arrivo.