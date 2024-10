Arrestato per spaccio, tenta di eliminare droga nel water all'arrivo dei carabinieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Controlli antidroga portano all’arresto di un giovane spacciatore, trovato con oltre 55 grammi di hashish in casa. Ieri sera, un 27enne del posto è stato Arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato colto in flagrante mentre cedeva droga a un altro ragazzo di 29 anni, anch'egli residente in città. Quest'ultimo è stato fermato e perquisito dai carabinieri subito dopo aver lasciato un'abitazione nel centro storico, venendo trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. A seguito di questa scoperta, i militari dell'Arma hanno deciso di perquisire l'abitazione del presunto spacciatore. Durante il controllo, sono stati rinvenuti 55 grammi di hashish nascosti all'interno dell'appartamento. Il giovane ha tentato, invano, di disfarsi della droga gettandola nel water mentre i carabinieri procedevano alla perquisizione. Abruzzo24ore.tv - Arrestato per spaccio, tenta di eliminare droga nel water all'arrivo dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Controlli antiportano all’arresto di un giovane spacciatore, trovato con oltre 55 grammi di hashish in casa. Ieri sera, un 27enne del posto è statoper detenzione edi stupefacenti. Il giovane è stato colto in flagrante mentre cedevaa un altro ragazzo di 29 anni, anch'egli residente in città. Quest'ultimo è stato fermato e perquisito daisubito dopo aver lasciato un'abitazione nel centro storico, venendo trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. A seguito di questa scoperta, i militari dell'Arma hanno deciso di perquisire l'abitazione del presunto spacciatore. Durante il controllo, sono stati rinvenuti 55 grammi di hashish nascosti all'interno dell'appartamento. Il giovane hato, invano, di disfarsi dellagettandola nelmentre iprocedevano alla perquisizione.

