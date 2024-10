Quotidiano.net - Apple prima per valore del brand, Ferrari migliore per crescita

(Di giovedì 10 ottobre 2024)si confermaal mondo perdel suoa 489 miliardi di dollari. Lo afferma la consueta ricerca annuale di Inter'Best globals 2024', con l'Italia che è rappresentata da Gucci (41esima, di proprietà della francese Kering),(62esima) e Prada, all'83esimo posto mondiale. Maèin assoluto percon un aumento del 21% a 13,1 miliardi di dollari e anche Prada è tra le migliori per incremento del suo(+14% a 8,3 miliardi). La top 10 dopovede Microsoft e Amazon, Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes-Benz, McDonald's e Bmw. Nvidia (36esima), Pandora, Range Rover e Jordan sono le 'new entry' di quest'anno, mentre Uber (78esima) e LG rientrano in classifica. Ilcomplessivo dei 100globali parte della classifica è aumentato di 3,4 volte dallaedizione (da 988 miliardi di dollari a 3.400 miliardi).