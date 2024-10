Calciomercato.it - Altro infortunio e operazione | Juventus, pensano al ritorno a gennaio

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In casasi riflette sui movimenti di mercato a: la situazione infortunati può generare un clamorosoIl tema degli infortuni sta tenendo banco, con relative polemiche, nel mondo del calcio. In questo avvio di stagione, sono già stati numerosi i giocatori vittime di incidenti piuttosto seri in campo, con problemi fisici che hanno di fatto già posto fine anticipatamente alla loro annata agonistica, alimentando il dibattito sui troppi impegni e sui ritmi ormai folli dei calendari a livello internazionale.(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Ha pagato dazio pesantemente, come sappiamo, anche la, in questo periodo, con diverse assenze che peseranno non poco nel percorso della squadra di Thiago Motta. I bianconeri dovranno rinunciare a lungo a Bremer e a Milik e anche Nico Gonzalez ne avrà per qualche settimana.