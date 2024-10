WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini conquista gli ottavi di finale del torneo cinese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Wuhan, 9 ottobre 2024 – Vola agli ottavi di finale Jasmine Paolini, reduce dalla vittoria nel doppio con Sara Errani all’ATP di Pechino (leggi qui), l’Azzurro prosegue il cammino nella WTA 1000 di Wuhan nel torneo individuale. Ha battuto la padrona di casa Yue Yuan, con il punteggio di 6-4 6-3. La numero uno del tennis italiano incontrerà la russa Erika Andreeva, n.70 al mondo, nel prossimo match. E’ stata eliminata l’altra italiana Lucia Bronzetti. Quest’ultima è stata fermata, in rimonta, dalla cinese Wang Xinyu, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. Foto JasminePaolini Instagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Vola aglidi, reduce dalla vittoria nel doppio con Sara Errani all’ATP di Pechino (leggi qui), l’Azzurro prosegue il cammino nella WTAdinelindividuale. Ha battuto la padrona di casa Yue Yuan, con il punteggio di 6-4 6-3. La numero uno del tennis italiano incontrerà la russa Erika Andreeva, n.70 al mondo, nel prossimo match. E’ stata eliminata l’altra italiana Lucia Bronzetti. Quest’ultima è stata fermata, in rimonta, dallaWang Xinyu, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. FotoInstagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta 1000 Wuhan 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 10 ottobre - Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 10 ottobre per quanto riguarda il torneo Wta 1000 di Wuhan 2024. Di seguito l’ordine di gioco completo. 00 – Linette vs (8) Kasatkina a seguire – (Q) Baptiste vs Alexandrova a seguire – (LL) E. Entra nel vivo la manifestazione sul cemento cinese con le gare valide per gli ottavi di finale: in campo tutte le prime teste di serie come Aryna ... (Sportface.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Siniakova 6-4 6-4 Putintseva b. (12) Shnaider 6-7(3) 6-3 6-3 (16) M. Terza testa di serie Jasmine Paolini, unica tennista italiana al via. Andreeva vs (LL) E. (10) Kalinskaya 6-4 6-7(2) 6-1(LL) Bronzetti vs Xin. Boulter 6-2 7-5 (Q) Pera b. Assenti Swiatek e Rybakina tra le big, mentre ci sono Gauff, Zheng, Andreeva e tante altri giocatrici di prestigio. (Sportface.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Tomljanovic 6-1 7-6(2) Xin. Dolehide 6-4 6-0 Potapova b. (Q) Osorio 4-6 6-2 6-3 (LL) Rakhimova b. (8) Kasatkina b. (WC) Volynets 5-7 6-3 7-5 (2) Pegula bye The post Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024: risultati e accoppiamenti con Paolini appeared first on SportFace. Yastremska 7-5 6-4 Yuan b. (Q) Uchijima 6-1 6-2 Fernandez b. (Sportface.it)