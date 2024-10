VIDEO – Inter, nuovo calendario! Domani Italia-Belgio | Inter Chat (Di mercoledì 9 ottobre 2024) nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in VIDEO sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Da poco è uscito il calendario di Serie A delle giornate che vanno dalla quattordicesima alla diciottesima che si disputerà nell’ultimo weekend del 2024. Domani ci sarà anche Italia-Belgio, terza giornata della UEFA Nations League per gli azzurri. Ne hanno parlato in LIVE dalle 18.30 Romina Sorbelli le redattrici Alessia Gentile ed Elisa Luceri. Inter-news.it - VIDEO – Inter, nuovo calendario! Domani Italia-Belgio | Inter Chat Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Da poco è uscito ildi Serie A delle giornate che vanno dalla quattordicesima alla diciottesima che si disputerà nell’ultimo weekend del 2024.ci sarà anche, terza giornata della UEFA Nations League per gli azzurri. Ne hanno parlato in LIVE dalle 18.30 Romina Sorbelli le redattrici Alessia Gentile ed Elisa Luceri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - Rebecca indaga e scopre chi aveva scritto il bigliettino in cui dichiarava un interesse per lei (Video) - Tra talenti e performance, le cosiddette “amicizie speciali” stanno iniziando a emergere, e al centro dell’attenzione in questo momento c’è Rebecca Ferreri, una bellissima ballerina dal talento straordinario e dal carattere deciso. Quest’ultimo, però, sembra essere interessato anche a Chiara, alimentando ulteriormente i pettegolezzi e le “ship” tra i fan del programma. (Isaechia.it)

“Temptation Island” - Filippo interrompe il weekend della coppia : cos’è successo (VIDEO) - News Tv. “Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Giulia scopre il motivo per cui Mirco ha rifiutato in un pinnettu e rimane sconvolta. “Stasera finisce. Il conduttore, che di solito fa avanti e indietro dal villaggio al falò perché sempre più ragazzi non accettano le richieste di falò di confronto delle fidanzate, questa volta ha fatto un salto di qualità. (Tvzap.it)

L'uragano Milton visto dalla Stazione Spaziale Internazionale - previsto il suo arrivo in Florida con categoria 5 - VIDEO - Spettacoli le immagini dallo spazio che mostrano l'uragano che molto probabilmente oggi si abbatterà sulla Florida. Secondo il presidente americano Joe Biden potrebbe trattarsi del "peggior uragan . Categoria 5 e venti fino a 265 km orari. L'uragano Milton visto dalla Stazione spaziale internazionale. (Ilgiornaleditalia.it)