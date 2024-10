Ilgiorno.it - Torna l’orario fino alle 16.30 nel comprensivo Margherita Hack

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo un inizio in salita, con orari ridotti legati alla carenza di organico, da ieri anche nelle 3 scuole primarie deldi San Donato è entrato a regimepieno, d8.3016.30. A un mese dal ritorno sui banchi, la situazione si è dunque riassestata anche in quei plessi, dove non sono mancati disagi e polemiche da parte delle famiglie. "Dopo un’iniziale carenza di docenti, siamo riusciti a completare l’organico anche grazie agli ‘interpelli’, inviti ufficiali diramati attraverso l’ufficio scolastico regionale, per coprire i posti vacanti - spiega il preside Enrico Sartori -. Contiamo sul fatto che ora il clima tra le famiglie si sia rasserenato".