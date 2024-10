Striscia La Notizia – Ultras e rapper, nuovi dettagli dall’inchiesta su alcuni negozi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pinuccio, inviato del programma di Canale 5, torna sull'inchiesta che i pm milanesi stanno portando avanti dopo gli arresti di 19 Ultras del Milan e dell'Inter Golssip.it - Striscia La Notizia – Ultras e rapper, nuovi dettagli dall’inchiesta su alcuni negozi Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pinuccio, inviato del programma di Canale 5, torna sull'inchiesta che i pm milanesi stanno portando avanti dopo gli arresti di 19del Milan e dell'Inter

Striscia La Notizia - stasera un nuovo servizio su ultras ‘ndrangheta e rapper - . Questa sera a Striscia la notizia, Pinuccio torna a occuparsi dell’inchiesta che indaga sugli intrecci tra ultras ‘ndrangheta e rapper. “Poteva festeggiare con tutte queste persone?“, si chiede l’inviato del tg satirico. A chiudere il cerchio, una foto di un Natale trascorso a casa di Lucci che ritrae Emis Killa, il suo socio e Cologno insieme, nonostante Lucci fosse ai domiciliari. (Metropolitanmagazine.it)

Caso ultras - Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Inzaghi e Fedez - . Il tecnico dell’Inter è stato coinvolto nella vicenda dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan, emersa dall’ordinanza del gip di Milano. In particolare, Inzaghi è stato menzionato per aver subito pressioni […] The post Caso ultras, Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Inzaghi e Fedez appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Inchiesta ultras milanesi - Fedez riceve il Tapiro di ‘Striscia la notizia’ e dice a Staffelli : “Ti querelo” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Ancora un Tapiro d'oro per Fedez, che non reagisce bene alla visita di Valerio Staffelli di 'Striscia la notizia'. spiega: "Siamo venuti a portare il Tapiro perché abbiamo visto che hanno arrestato. (Webmagazine24.it)