Nobel 2024, oggi è il giorno della chimica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra poche ore a Stoccolma verrà annunciato il vincitore del prestigioso premio per la disciplina scientifica Wired.it - Nobel 2024, oggi è il giorno della chimica Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra poche ore a Stoccolma verrà annunciato il vincitore del prestigioso premio per la disciplina scientifica

Nobel per la Fisica 2024 premia le reti neurali artificiali - Rita Lena . I due scienziati, “hanno utilizzato strumenti della fisica per costruire metodi che hanno contribuito a gettare le basi per il potente apprendimento automatico, machine learning, di oggi. “L’apprendimento – ha proseguito– è da tempo importante per la ricerca, compresi l’ordinamento e ... (Romadailynews.it)

Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali - Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per... (Ilmattino.it)

Il Nobel per la Fisica 2024 premia i pionieri dell’Intelligenza Artificiale - Hopfield e Hinton - Il modo in cui verrà utilizzato in futuro il deep learning da parte delle reti neurali artificiali dipende da come noi esseri umani sceglieremo di utilizzare questi strumenti incredibilmente potenti, già presenti in molti aspetti della nostra vita“. . L’apprendimento automatico basato su reti ... (Cultweb.it)