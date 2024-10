Manovra 2025, Meloni: “Schlein vuole la patrimoniale, noi vogliamo abbassare le tasse, non chiederemo nuovi sacrifici” - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un VIDEO pubblicato sui social, Giorgia Meloni ha rassicurato che non ci saranno “aumenti sulle tasse” e che il governo non “graverà ulteriormente sugli italiani”. La premier ha smentito le voci che la accuserebbero di voler introdurre nuove tasse con la Manovra economica 2025. “Nonostante dall'o Ilgiornaleditalia.it - Manovra 2025, Meloni: “Schlein vuole la patrimoniale, noi vogliamo abbassare le tasse, non chiederemo nuovi sacrifici” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In unpubblicato sui social, Giorgiaha rassicurato che non ci saranno “aumenti sulle” e che il governo non “graverà ulteriormente sugli italiani”. La premier ha smentito le voci che la accuserebbero di voler introdurre nuovecon laeconomica. “Nonostante dall'o

Accise - Schlein(Pd) : anche oggi Meloni in video mente al Paese - (askanews) – “Anche oggi l’abbiamo vista in un video mentire a viso aperto al paese. Non so se essere più preoccupata o stupita di questa sua capacità. Ha aggiunto la segretaria Pd: “Noi diciamo no a questa ulteriore tassa”. it. Cito: ‘Utilizzare il riordino delle spese fiscali in determinati ambiti di tassazione, come l’allineamento delle accise per diesel e benzina’”. (Ildenaro.it)

Aumento accise - Schlein : “Meloni mente a viso aperto - c’è scritto in un documento del Cdm. Costerà 70 euro a famiglia” – Video - Così la segretaria Pd, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto sul ddl lavoro. “Chiariamoci subito, ogni provvedimento della maggioranza lo pagano le lavoratrici e i lavoratori”. Anche oggi l’abbiamo vista in video mentire a viso aperto al paese“, mentre “è scritto qui in un documento approvato dal Consiglio dei ministri, il Piano strutturale di bilancio, alla ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il video Facebook di Meloni sulla manovra : «È falso che vogliamo introdurre nuove tasse - noi le abbassiamo» – Video - Infine, l’attacco all’opposizione: «Nonostante dall’opposizione alcuni vorrebbero, ad esempio, l’introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci l’economia, migliori la vita degli italiani, senza chiedere loro nuovi sacrifici». (Open.online)