L'ultima follia animalista: accuse al governo Meloni per aver finanziato allevamenti di polpi. "Soffrono"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’attacco è arrivato ieri, in occasione della Giornata mondiale del Polpo: gli animalisti della Compassion in World Farming (CIWF) sono partiti a tentacoli spianati contro il: “L’Italia ha stanziato oltre un quarto di milione di euro per sostenere lo sviluppo dell’allevamento di. Sì, avete letto bene. Mentre ospedali, scuole e infrastrutturela mancanza di fondi, il nostroha scelto di investire soldi pubblici per una pratica crudele e insostenibile. E l’Italia ovviamente non è sola. A livello globale, sono stati spesi almeno 13,3 milioni di euro per questo folle progetto”, è l’assurdo attacco degli animalisti. Che però precisano: ci sono anche Paesi più cattivi. “La Spagna guida questa corsa con quasi 10 milioni di euro investiti.