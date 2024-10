Movieplayer.it - Love is Blind: Netflix annuncia anche la versione italiana del celebre dating show

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In arrivo ladelloche ha al suo centro gli appuntamenti al buio dai risvolti sentimentalihato che prossimamente arriverÃladiis, realitydi successo già attivo in paesi come il Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Brasile, Svezia e Argentina. L'originale è stato creato negli Stati Uniti da Kinetic Content di The North Road Company ed è andato avanti per sette stagioni sulla piattaforma digitale. Banijay Italia realizzerà lae il casting è già iniziato. Al momento non sono stati resi noti i piani di lancio. La serie segue un gruppo di single in cerca d'amore che scelgono qualcuno da sposare senza averlo mai