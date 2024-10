Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: bianconere avanti al riposo con Cantore

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 Battesimo di fuoco per unacon cinismo, alla prima vera opportunità di serata. Primi 45? di gara complicati e decisi dalla perla di, a conferma del momento personale stellare. Ilha messo alle corde le ragazze di Massimiliano Canzi: dalle palle inattive, alla spinta sulle fasce, passando per un buon giro palla.compatta in difesa e fortunata in un paio d’occasioni, specialmente sull’ultimod’angolo delle norvegesi. Servirà una versione migliore di quella apprezzata sinora per meritarsi tre punti dall’importanza capitale. 45? Duplice fischio, tramonta il primo tempo:0-1 grazie alla rete di. A tra poco per la seconda frazione. 42? A centimetri dal pareggio ild’angolo dalla sinistra che sbatte sul palo, sull’uscita di Peyraud-Magnin.