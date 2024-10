La Mercedes si vendica con la Ferrari per lo scippo di Hamilton: no al debutto anticipato con la Rossa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Mercedes non concederà a Lewis Hamilton il permesso di partecipare ai test F1 di fine stagione ad Abu Dhabi con la Ferrari: il debutto con la Rossa del pilota britannico avverrà nel 2025. Fanpage.it - La Mercedes si vendica con la Ferrari per lo scippo di Hamilton: no al debutto anticipato con la Rossa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lanon concederà a Lewisil permesso di partecipare ai test F1 di fine stagione ad Abu Dhabi con la: ilcon ladel pilota britannico avverrà nel 2025.

