Secoloditalia.it - Insulti di bassa lega a Meloni da Bersani in tv versione “umarèll”: “Il suo linguaggio? Quello dei rapinatori” (video)

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un attacco disferrato con apparente flemma che punta a mimetizzare un’invidia politica a malapena sopita,sferrato daalla: ospite della Gruber su La7, interpellato sulla Consulta, l’ex segretario Pd si lancia nell’insulto. Ildella premier carpito in chat dopo l’ottava fumata bianca nelle votazioni per la Consulta? «Coerente condei» Ora, con tutto il rispetto per un politico di lungo corso, stavolta l’ex segretario del Pd – che di fronde interne e defenestrazioni eccellenti se ne intende per vissuto personale e esperienza indiretta – nella sua disamina sulla fumata nera per l’elezione del giudice mancante della Consulta fa appello al corollario di recriminazioni e slogan d’antan che sventolano le opposizioni per coprire vergognose mosse ammantate di democrazia intesa a modo loro: a corrente alternata.