Inaugura oggi l'ultimo appuntamento delle settimane della moda: inizia la Shanghai Fashion Week (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tanti, decine di brand locali, addirittura una sfilata di Vivienne Westwood e un evento Moncler Genius. La Shanghai Fashion Week comincia oggi 9 ottobre, e con 12 giorni di eventi chiuderà in bellezza questa intensa stagione. Tra i partecipanti Lu Yan aprirà le danze con il suo marchio Comme Moim e una collezione ispirata all'artista contemporaneo James Turrell. Ma il vero evento arriverà il 17 ottobre, quando la casa di moda di Vivienne Westwood presenterà la sua sfilata. La maison di moda, una delle poche a essere ancora veramente indipendente, continua a incarnare lo spirito punk e ribelle della sua fondatrice. Soprattutto, rinnova il suo impegno verso la tutela dell'ambiente con la Fondazione Vivienne Westwood. Al via la Shanghai Fashion Week: tutti gli eventi da non perdere Tra i nomi imperdibili di uno dei mercati più potenti al mondo, c'è la designer cinese Angel Chen.

