Il fotogiornalismo di World Press Photo: la mostra alla Galleria Modernissimo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 - La mostra World Press Photo 2024, promossa dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Legacoop e Foto Image, arriva sotto le Due Torri. L’evento sarà alla Galleria Modernissimo dal 10 ottobre all'8 dicembre in uno spazio di 1600 metri quadrati capace di ospitare contemporaneamente ben tre mostre (quelle dedicate ad Alice Rohrwacher e a Vittorio De Sica le altre due). World Press Photo è il principale concorso foto giornalistico internazionale, nato nel 1955, "al quale partecipano fotografi, spesso freelance, che lavorano grazie alla loro passione personale", come ha spiegato Fulvio Bugani, fotografo e presidente Foto Image. Si potrà osservare una selezione degli scatti premiati all'ultima edizione, la 67esima, del concorso (basata sulle immagini del 2023), al quale hanno partecipato 3.851 fotografi di 130 paesi, per un totale di 61mila scatti. Ilrestodelcarlino.it - Il fotogiornalismo di World Press Photo: la mostra alla Galleria Modernissimo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 - La2024, promossa dCineteca di Bologna in collaborazione con Legacoop e Foto Image, arriva sotto le Due Torri. L’evento saràdal 10 ottobre all'8 dicembre in uno spazio di 1600 metri quadrati capace di ospitare contemporaneamente ben tre mostre (quelle dedicate ad Alice Rohrwacher e a Vittorio De Sica le altre due).è il principale concorso foto giornalistico internazionale, nato nel 1955, "al quale partecipano fotografi, spesso freelance, che lavorano grazieloro passione personale", come ha spiegato Fulvio Bugani, fotografo e presidente Foto Image. Si potrà osservare una selezione degli scatti premiati all'ultima edizione, la 67esima, del concorso (basata sulle immagini del 2023), al quale hanno partecipato 3.851 fotografi di 130 paesi, per un totale di 61mila scatti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

World Press Photo Exhibition 2024 - scatti di vite - storie ed emozioni in mostra al Marghertita di Bari - . Sono vite, storie ed emozioni quelle cristallizzate negli scatti della World Press Photo Exhibition 2024, che torna per l’undicesimo anno nel Teatro Margherita di Bari dall’11 ottobre all’8 dicembre, organizzata da Cime, realtà pugliese tra i maggiori partner europei della Fondazione World Press. (Baritoday.it)

The War Within – Prime impressioni sull’inizio della Worldsoul Saga - In The War Within invece non vi è alcun elemento speciale o di grinding come in passato, specialmente quelli legati alla forza del personaggio come in Legion o Battle for Azeroth. La nuova schermata dedicata ai talenti, con gli Hero Talent al centro. Il primo luogo che visiteremo sarà la Isle of Dorn, terra degli Earthen, un luogo in superficie ricolmo di splendide vallate e montagne, verdi ... (Nerdpool.it)

Torna il World Press Photo . Gli scatti dell’anno in Piazza - ’War Is Personal di Julia Kochetova’ come Open Format dell’anno. . 45 in Piazza Maggiore, verranno proiettate le foto vincitrici del World Press Photo 2024, sarà presente Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, Fulvio Bugani, fotografo e vincitore del premio nel 2015, e Michele Smargiassi, critico fotografico e giornalista. (Ilrestodelcarlino.it)