I cani in cerca di famiglia a Firenze nel mese di ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAnche per il mese di ottobre torna l'appuntamento su Firenzetoday, in collaborazione con Oipa, con gli annunci degli amici a quattro zampe che sono in cerca di adozione e soprattutto amore. Questo mese andiamo a conoscere le storie di Firenzetoday.it - I cani in cerca di famiglia a Firenze nel mese di ottobre Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayAnche per ilditorna l'appuntamento sutoday, in collaborazione con Oipa, con gli annunci degli amici a quattro zampe che sono indi adozione e soprattutto amore. Questoandiamo a conoscere le storie di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro in comune per under30 a Monza (da mille euro al mese) : si cercano tre giovani - Il comune di Monza cerca tre giovani under30 per un progetto lavorativo e formativo all’interno della pubblica amministrazione. Il capoluogo brianzolo ha infatti aderito al “Progetto Officina” con un finanziamento regionale di 40.000 euro attraverso il bando di R.L. “Giovani Smart 2.0”, con... (Monzatoday.it)

Il presidente Paolo Veronesi e una ricercatrice di Fondazione Veronesi spiegano quanto è vicino il "futuro senza" in occasione di Ottobre Rosa - il mese dedicato alla prevenzione. Ma avvertono : il progresso medico da solo non basta... - C’è un ultimo miglio da percorrere quindi, e potremo arrivare al traguardo grazie alla ricerca scientifica, che già oggi batte nuove strade per trovare soluzioni anche nei casi più difficili. Il calendario delle iniziative di ottobre su: komen. K. Negli ambulatori LILT, distribuiti in tutta Italia a ottobre si possono prenotare visite senologiche, contattando il numero verde 800-998877 dal lunedì ... (Iodonna.it)

John Amos è morto : l'annuncio ad un mese dalla scomparsa. L'attore de Il Principe cerca Moglie aveva 84 anni - L'attore è venuto a mancare il 21 agosto ma suo figlio, Kelly Christopher "KC" Amos, ha confermato solo nelle ultime ore la scomparsa di John Amos. L'artista, noto per i suoi ruoli nella miniserie Radici e nella commedia cult Il Principe Cerca Moglie, aveva 84 anni. (Comingsoon.it)