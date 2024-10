Giorgetti tra catasto e superbonus: le nuove sfide fiscali dell’Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha affermato che chi ha fatto i lavori di casa accedendo al superbonus deve riferire al catasto la necessità di un adeguamento della rendita immobiliare. Due dei temi più dibattuti in questo periodo sono del resto la riforma del catasto e le modifiche al superbonus. Misure che potrebbero avere un impatto significativo non solo sulle finanze pubbliche, ma anche sui cittadini e sul settore edilizio. La riforma del catasto La riforma del catasto è un argomento caldo da anni, ma non arriva mai. Riformare il catasto adeguandolo i valori odierni degli immobili significa di riflesso aumentare la tassazione sulla casa. Ecco perché il registro delle proprietà immobiliari è rimasto invariato per decenni, non riflettendo più i valori reali di mercato delle proprietà. Questa discrepanza ha portato a una distribuzione diseguale del carico fiscale. Velvetmag.it - Giorgetti tra catasto e superbonus: le nuove sfide fiscali dell’Italia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarloha affermato che chi ha fatto i lavori di casa accedendo aldeve riferire alla necessità di un adeguamento della rendita immobiliare. Due dei temi più dibattuti in questo periodo sono del resto la riforma dele le modifiche al. Misure che potrebbero avere un impatto significativo non solo sulle finanze pubbliche, ma anche sui cittadini e sul settore edilizio. La riforma delLa riforma delè un argomento caldo da anni, ma non arriva mai. Riformare iladeguandolo i valori odierni degli immobili significa di riflesso aumentare la tassazione sulla casa. Ecco perché il registro delle proprietà immobiliari è rimasto invariato per decenni, non riflettendo più i valori reali di mercato delle proprietà. Questa discrepanza ha portato a una distribuzione diseguale del carico fiscale.

