Giffoni Valle Piana, sorpreso da un passante mentre tenta una rapina: arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 7 ottobre, a Giffoni Valle Piana (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per “tentata rapina impropria aggravata” emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo. La rapina Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato confermata dal GIP, l’indagato, lo scorso settembre, mediante effrazione di una vetrata del piano terra, avrebbe tentato di entrare in un’abitazione, venendo sorpreso da un passante. Il ladro, prima ha affrontato fisicamente il passante, poi si è dato alla fuga. Zon.it - Giffoni Valle Piana, sorpreso da un passante mentre tenta una rapina: arrestato Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 7 ottobre, a(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per “taimpropria aggravata” emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo. LaSecondo la ricostruzione accusatoria, allo stato confermata dal GIP, l’indagato, lo scorso settembre, mediante effrazione di una vetrata del piano terra, avrebbeto di entrare in un’abitazione, venendoda un. Il ladro, prima ha affrontato fisicamente il, poi si è dato alla fuga.

