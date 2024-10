Fiumicino, l’opposizione: “No a navi da crociera e ro-ro di qualsiasi porto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fiumicino, 9 ottobre 2024 – A seguito di un incontro avvenuto a Civitavecchia sul tema della portualità, da giorni a Fiumicino è un continuo susseguirsi di dichiarazioni, anche contrastanti, in merito alla questione crociere a Fiumicino”. Così in una nota stampa, i Capigruppo PD, Lista Civica Ezio Sindaco e Sinistra Italiana e Reti Civiche. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – A seguito di un incontro avvenuto a Civitavecchia sul tema della portualità, da giorni aè un continuo susseguirsi di dichiarazioni, anche contrastanti, in merito alla questione crociere a”. Così in una nota stampa, i Capigruppo PD, Lista Civica Ezio Sindaco e Sinistra Italiana e Reti Civiche.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiumicino. Piano parcheggi - l’opposizione : “Decisione presa per fare cassa” - Proprio nelle due località che durante la stagione estiva subiscono gravi disagi per la congestione del traffico e i parcheggi selvaggi. Noi, invece, abbiamo espresso un voto convintamente contrario come era già avvenuto per l’adozione”: così in una nota i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Antonelli Erica, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, ... (Ilfaroonline.it)

Fiumicino - Calandra : “La posizione sulla questione palestinese è chiara - l’opposizione ha mistificato i fatti” - . Provocazioni, offese e fuori onda a Fiumicino: in Consiglio la Palestina scatena un’altra “guerra” ilfaroonline. Fiumicino, 29 agosto 2024- Esprimiamo piena solidarietà al sindaco di Fiumicino Mario Baccini per la mistificazione da parte dell’opposizione dei fatti accaduti ieri in consiglio“. (Ilfaroonline.it)

FdI Fiumicino : “Dall’opposizione polemiche strumentali - il conflitto Israelo – palestinese è una tematica che abbiamo voluto affrontare in maniera seria e chiara” - “Un consiglio acceso ma gestito dalla maggioranza con lucidità e responsabilità condotto come sempre con imparzialità ed istituzionalità dal Presidente del Consiglio comunale , dove si è ribadita tutta la volontà di sponsorizzare la pace nella richiesta del “cessate il fuoco” per porre fine alle sofferenze dei civili. (Ilfaroonline.it)