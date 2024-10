Da Balotelli a Sergio Ramos, i giocatori liberi sul mercato per ‘colpo’ d’emergenza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diverse squadre, non solo italiane, hanno subito infortuni gravi e in attesa dell'apertura del mercato di riparazione di gennaio possono andare a pescare nella lista dei giocatori svincolati. Le squadre di Serie A hanno a disposizione una larga finestra (fino al 12 dicembre 2024) per puntellare le proprie rose pescando tra i giocatori L'articolo Da Balotelli a Sergio Ramos, i giocatori liberi sul mercato per ‘colpo’ d’emergenza proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diverse squadre, non solo italiane, hanno subito infortuni gravi e in attesa dell'apertura deldi riparazione di gennaio possono andare a pescare nella lista deisvincolati. Le squadre di Serie A hanno a disposizione una larga finestra (fino al 12 dicembre 2024) per puntellare le proprie rose pescando tra iL'articolo Da, isulperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il caso Diarra può cambiare il mercato : "Le norme Fifa bloccano la libera circolazone dei giocatori" - La rescissione del contratto di Lassana Diarra con il Lokomotiv Mosca una decina di anni fa,può cambiare la storia del calciomercato. Dopo... (Calciomercato.com)