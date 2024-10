Cosa fare a Monza nel weekend: 5 eventi (anche gratis) da non perdere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutte le specialità on the road da assaporare morso a morso ai Boschetti, ballare sotto alla luna in piazza fino a notte fonda con la silent disco. O ancora passeggiare tra le bancarelle della fiera dei mercanti. Senza dimenticare di fare una tappa per visitare uno dei beni eccezionalmente aperti Monzatoday.it - Cosa fare a Monza nel weekend: 5 eventi (anche gratis) da non perdere Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutte le specialità on the road da assaporare morso a morso ai Boschetti, ballare sotto alla luna in piazza fino a notte fonda con la silent disco. O ancora passeggiare tra le bancarelle della fiera dei mercanti. Senza dimenticare diuna tappa per visitare uno dei beni eccezionalmente aperti

