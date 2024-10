Anticipazionitv.it - Chi è Vybes di Amici 24: nome, cognome, età, provenienza, professione, brani, vita privata e social

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), il cui veroè Gabriel Monaco, ha 21 anni e viene da Roma, si è diplomato al liceo artistico e prima di entrare nella scuola di24 ha lavorato prima in una catena di fast food e poi come commesso in una panetteria. La sua situazione sentimentale attuale non è molto chiara, perciò non si sa se sia single o se abbia una fidanzata. Nonostante la giovane età, il suo repertorio musicale è piuttosto vasto con 16 singoli e un featuring di successo. Suiha già un seguito abbastanza ampio: su Instagram (@official) ha 24,8 mila followers e su TikTok (@) ne ha 77,1 mila, ma è attivo anche su YouTube e Spotify. Le canzoni diGabriel Monaco ha iniziato a fare musica molto presto, infatti, all’età di 13 anni ha pubblicato il suo primo singolo “Dietro le sbarre” e da lì non si è più fermato. Nel 2022 ha fatto uscire “Caterina“, “Beverly“, “Motorsport” feat.