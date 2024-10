Anteprima24.it - Caprile: “Il Napoli è compatto, prendiamo pochi tiri”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il fatto di aver subitosignifica che siamo compatti, ma non dipende solo dal portiere o dalla difesa, ma da tutta la squadra. Tutti noi ci muoviamo bene ed il mister ci spinge ad essere compatti, forse è questo il segreto”. Lo ha detto il portiere delEliaa radio CRC., che sta sostituendo in porta l’infortunato Meret ha parlato anche del primato: “La classifica sicuramente ci dà consapevolezza ma la stagione è lunga, il campionato non finisce oggi e non ci facciamo prendere dall’entusiasmo: sappiamo di dover lavorare tanto, poi a maggio vedremo”.ha parlato poi della difesa azzurra a cominciare da Meret: “Una dote – ha detto – da rubare a lui? Ho la fortuna di potermi allenare con lui e lo vedo in campo, non c’è una dote singola ma con gli occhi cerco di catturare qualsiasi cosa.