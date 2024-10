Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 8 ottobre 2024: oltre il 50% degli italiani non ha fiducia nel governo, ma Meloni resta la leader più gradita

(Di martedì 8 ottobre 2024)– Gli ultimielaborati da Tecné per l’agenzia di stampa Dire rivelano una buona e una cattiva notizia per Giorgia: se da una parte la premierlapolitica più, infatti, dall’altra aumenta la snei confronti dell’esecutivo. Il 53%intervistati, infatti, dichiara di non averenell’esecutivo: un dato in aumento dello 0,2 per cento. Coloro che dichiarano di averenel, invece, rappresentano il 39,8 per cento del campione (+0,2%). Il 7,2%, invece, non ha una opinione merito o non risponde alla domanda. Per quanto riguarda lanei, invece, Giorgiaè ancora al primo posto con il 43,6 per cento del gradimento, un dato in aumento dello 0,2% rispetto alo precedente.