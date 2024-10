Presidenziali USA, Musk offre 47 dollari per chi voterà Trump negli stati in bilico: "Se Tycoon perde sono fot**to" - VIDEO (Di martedì 8 ottobre 2024) Presidenziali USA 2024: Elon Musk offre 47 dollari per chi voterà per Donald Trump negli stati in bilico, i cosiddetti 'swing state', ovvero Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e North Carolina. Del resto, quello del patron di Tesla, Space X, Stralink e X è un investimento, v Ilgiornaleditalia.it - Presidenziali USA, Musk offre 47 dollari per chi voterà Trump negli stati in bilico: "Se Tycoon perde sono fot**to" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)USA 2024: Elon47per chiper Donaldin, i cosiddetti 'swing state', ovvero Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e North Carolina. Del resto, quello del patron di Tesla, Space X, Stralink e X è un investimento, v

Musk entrerà in politica? Trump gli offre un posto al Congresso Usa - . Articolo pubblicato martedì 20 Agosto 2024, 20:02 L’amicizia tra Donald Trump ed Elon Musk si è consolidata con l’offerta da parte del tycoon di un posto al Congresso Usa per il Ceo di Tesla. mp sarebbe convinto della competenza del suo sostenitore e per questo riterrebbe più che corretto ... (Ildifforme.it)

Musk parla di “1 miliardo di views” per l’intervista con Trump e offre lo stesso spazio a Kamala Harris - Nonostante gli innegabili problemi tecnici, che sarebbero “colpa di un attacco hacker”, il colloquio ha avuto un buon successo di pubblico e ha segnato il ritorno dell’ex presidente su Twitter. (Repubblica.it)