L’autunno è il periodo migliore per rinnovare corpo e mente, attraverso rituali di bellezza che celebrano il cambiamento (Di martedì 8 ottobre 2024) Armonia, trasformazione positiva e cura di sé. L’Equinozio d’Autunno, che segna il momento esatto in cui giorno e notte si equivalgono, rappresenta simbolicamente un punto di equilibrio tra luce e oscurità. «A livello spirituale, l’Equinozio ci invita a lasciare andare ciò che è superfluo, per fare spazio a nuove opportunità, persone, abitudini e intuizioni», spiega la consulente olistica Emanuela Mattiuzzi, che invita a celebrare il cambiamento in autunno con cinque rituali di bellezza. 1. Creme nutrienti ed esfoliazione Durante i mesi autunnali la pelle tende a seccarsi, dunque l’idratazione profonda rappresenta il primo focus della skincare, seguita dall’esfoliazione. Leggi anche › bellezza in autunno: i rituali del cambio di stagione 2. Iodonna.it - L’autunno è il periodo migliore per rinnovare corpo e mente, attraverso rituali di bellezza che celebrano il cambiamento Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Armonia, trasformazione positiva e cura di sé. L’Equinozio d’Autunno, che segna il momento esatto in cui giorno e notte si equivalgono, rappresenta simbolicaun punto di equilibrio tra luce e oscurità. «A livello spirituale, l’Equinozio ci invita a lasciare andare ciò che è superfluo, per fare spazio a nuove opportunità, persone, abitudini e intuizioni», spiega la consulente olistica Emanuela Mattiuzzi, che invita a celebrare ilin autunno con cinquedi. 1. Creme nutrienti ed esfoliazione Durante i mesi autunnali la pelle tende a seccarsi, dunque l’idratazione profonda rappresenta il primo focus della skincare, seguita dall’esfoliazione. Leggi anche ›in autunno: idel cambio di stagione 2.

Inizia l’autunno : cos’è l’equinozio di settembre e quando avviene - Negli equinozi, in tutti i luoghi della Terra la giornata è scandita da 12 ore di luce e 12 ore di buio. 45, quando cade l’equinozio. Le temperature più frizzanti, che rendono necessario coprirsi maggiormente al mattino e alla sera, indicano che l’estate è ormai terminata. Contrariamente a quanto ... (Bergamonews.it)

21 settembre - la Toscana accoglie l’autunno. Le date dell’equinozio e del cambio dell’ora - In realtà l'equinozio quest’anno cade domani, 22 settembre, per l’esattezza alle ore 14:43. Le ore di buio andranno poi gradualmente ad aumentare fino al giorno del solstizio d'inverno, il prossimo 21 dicembre. "In qualunque luogo del mondo - si legge - il dì (la parte del giorno di 24 ore in cui ... (Lanazione.it)